Djokovic geeft Nadal tennisles en verovert zevende recordwinst

Novak Djokovic (ATP 1) heeft vandaag in Melbourne na een demonstratie tegen Rafael Nadal (ATP 2) de Australian Open op zijn naam geschreven. De Serviër klopte zijn Spaanse concurrent in drie sets: 6-3, 6-2 en 6-3. De finale duurde 2 uur en 6 minuten. Djokovic won het enkelspel nu al zeven keer in Melbourne, niemand deed ooit beter. Djokovic liet Nadal op geen enkel moment in de wedstrijd komen. De Spanjaard kreeg nauwelijks voet aan grond en kon nooit de indruk wekken de Servische wervelwind te kunnen afstoppen. Djokovic bleef heel de partij aan een hoog niveau tennissen en gunde Nadal geen set.

De 31-jarige Djokovic volgt op de erelijst de Zwitser Roger Federer (ATP 3) op, die in de achtste finales van de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 15) verloor. De Serviër verovert een zevende eindzege in Australië. Daarmee steekt hij Roy Emerson (1961, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967) en Roger Federer (2004, 2006, 2007, 2010, 2017 en 2018) voorbij om alleen recordhouder te worden. Zelf won hij de ‘happy slam’ in 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 en 2016. In totaal heeft de Serviër vijftien grandslamtitels op zijn erelijst staan.







Nadal deed vandaag een gooi naar zijn tweede eindzege in Melbourne, precies tien jaar na zijn eerste triomf down under. Drie keer verloor Nadal de finale (in 2012, 2014 en 2017). De Spanjaard ging voor een achttiende grandslamtitel (11x Roland Garros, 3x US Open, 2x Wimbledon, 1x Australian Open). Roger Federer is met twintig stuks recordhouder.

Bron: Belga