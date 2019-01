Dambreuk Brazilië – Gevaar op breuk tweede dam geweken, zoekoperatie naar slachtoffers hervat

Na de vernietigende dambreuk van een ijzerertsmijn in Brazilië hebben de reddingswerkers hun zoektocht hervat naar mensen die onder de modder bedolven zijn. Er is geen gevaar meer dat een tweede dam breekt van de mijn in de deelstaat Minas Gerais, deelde de civiele bescherming zondag mee. Vanwege een hogere waterstand in een retentiebekken had het mijnbouwbedrijf Vale eerder alarm geslagen. Na de opheffing van het alarm konden de geëvacueerde bewoners naar hun woningen terugkeren.

Vrijdag brak een dam van de mijn, wat een modderlawine teweegbracht. Minstens 37 mensen kwamen om het leven, 287 anderen werden zondag nog vermist, aldus de civiele bescherming. Het aantal doden kan dus nog oplopen. “Er zijn veel vermisten. De kans dat ze dood zijn, is aanmerkelijk gestegen”, zei de minister van Regionale Ontwikkeling, Gustavo Canuto.

bron: Belga