Crisis Venezuela – Militaire attaché van Venezuela in Washington erkent autoriteit van Maduro niet meer

Kolonel Jose Luis Silva, de militaire attaché van Venezuela in Washington, erkent Nicolas Maduro niet meer als president van Venezuela. Hij heeft zaterdag zijn “militaire broerders” opgeroepen om net als hij de zelfverklaarde interim-presindet Juan Guaido te ondersteunen. “Het bureau van de militaire attaché erkent president Maduro, die het beschouwt als bezetter, niet meer. Het erkent Juan Guaido als legitieme interim-president”, aldus Silva zaterdag. “Dit standpunt komt overeen met de wetgeving en de grondwet in Venezuela, en ik heb mijn militaire broeders opgeroepen om zich bij de steun voor Guaido aan te sluiten.” Volgens hem is steun bieden aan de oppositieleider de enige manier om uit de crisis te geraken.

Silva, de hoogste Venezolaanse militaire diplomaat in de VS, liet ook nog weten dat hij zijn bazen in Caracas op de hoogte heeft gebracht van zijn standpunt. “Ze weten dat ik niet akkoord ben met wat er gebeurt, met de bezetting van de macht, met de manier waarop de bevolking wordt behandeld en met de extreme armoede die heerst in een land met zoveel natuurlijke en menselijke hulpbronnen als Venezuela”, zei hij.

Ook verklaarde de president dat hij zaterdagochtend een gesprek heeft gehad met Juan Guaido. “Ik heb hem gezegd dat ik van mijn land hou, dat ik hem bewonder voor het werk dat hij al heeft verzet en omdat hij bereid is geweest om aan de overheid te zeggen dat ze onwettig is”, zei Silva.

President Nicolas Maduro werd op 10 januari beëdigd voor een tweede termijn, waarbij de internationale druk op hem toenam om af te treden. Ondertussen heeft opposant en voorzitter van het parlement Juan Guaido zichzelf week uitgeroepen tot interim-president van Venezuela. Steeds meer landen scharen zich de interim-president. Europa vraagt dat er eerlijke verkiezingen worden georganiseerd. Het leger steunt Maduro.

Bron: Belga