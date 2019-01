Crisis Venezuela – Laatste Amerikaanse diplomaten mogen voorlopig in Venezuela blijven

Venezuela heeft de uitwijzing van Amerikaanse diplomaten tijdelijk opgeschort, in afwachting van gesprekken over de mogelijke oprichting van belangenkantoren in beide landen. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag gemeld. Venezuela en de VS voeren momenteel onderhandelingen over de oprichting van belangenkantoren in de hoofdsteden van beide landen, vanwaar bijvoorbeeld consulaire bijstand kan worden aangeboden. Zolang die gesprekken lopen, mogen de Amerikaanse diplomaten die zich nog in Venezuela bevinden, in de Amerikaanse ambassade in Caracas blijven.

De gesprekken zouden maximaal dertig dagen duren. Indien er geen akkoord wordt gesloten, zal het diplomatiek personeel alsnog het land moeten verlaten.

De kantoren zouden onder meer instaan voor uitvoeren van de procedures rond immigratie en andere kwesties van bilateraal belang, met een strikte naleving van het internationaal recht. Die manier van werken heeft jarenlang gewerkt tussen de Verenigde Staten en Cuba, benadrukte de Venezolaanse president Nicolas Maduro, die sprak van “zuivere diplomatie”.

Maduro heeft woensdag de diplomatieke banden met de VS verbroken nadat president Donald Trump parlementsvoorzitter en opposant Juan Guaido erkende als interim-president van Venezuela. Daarop gaf Maduro de VS 72 uur om hun diplomaten weg te halen uit zijn land, waarna de VS al het niet-noodzakelijk diplomatiek personeel opriep om het land te verlaten. Enkel in de Amerikaanse ambassade in Caracas bevinden zich nog enkele diplomaten.

Ondertussen hebben ook alle Venezolaanse diplomaten de VS verlaten, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken nog. Nochtans had interim-president Guaido de diplomaten opgeroepen om in de VS te blijven.

bron: Belga