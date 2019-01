24.000 mensen geëvacueerd nu ook tweede dam dreigt in te storen

In de Braziliaanse stad Brumadinho in de staat Minas Gerais, die een zware modderstroom te verduren kreeg na een dambreuk vrijdag, moesten vandaag 24.000 mensen geëvacueerd worden omdat een tweede dam dreigt in te storten. Nog voor zonsopgang loeiden de sirenes in de stad, omdat het waterpeil van een residudam gevaarlijk hoog was. De dam was net als de andere eigendom van de mijnbouwgigant Vale. Door de evacuatie lag de aandacht even niet op de zoektocht naar de honderden mensen die nog vermist worden sinds de dambreuk. “Ons werk is volledig gericht op de evacuatie”, zei brandweerwoordvoerder Pedro Aihara.

De brandweer maakte vandaag ook bekend dat het dodental naar boven bijgesteld is, tot 37. Daarmee is de ramp dodelijker dan de instorting van een residudam in 2015, in een ijzerertsmijn op minder dan 100 kilometer naar het oosten. Die dam was eigendom van Samarco Mineracao SA, een joint venture van Vale met BHP Group (BHP.AX).







De Braziliaanse justitie heeft 11 miljard real (2,6 miljard euro) geblokkeerd op de rekeningen van Vale, voor de herstelling van de dam. Ook het parket van de staat Minas Gerais kondigde vandaag aan dat het zaterdagnacht 5 miljard real blokkeerde, bovenop de 6 miljard die vrijdag al geblokkeerd werd, om de slachtoffers te vergoeden en voor de milieuschade.

bron: Belga