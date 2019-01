Laura Tesoro en ‘Nachtwacht’ hebben elk twee keer prijs op Gala van de Gouden K’s

Laura Tesoro en ‘Nachtwacht’, dat waren het afgelopen jaar de voornaamste favorieten van de Ketnet-kijkers. Dat bleek zaterdagavond tijdens het Gala van de Gouden K’s in het Sportpaleis in Antwerpen. De awardshow van de kinder- en jongerenzender Ketnet was aan zijn zesde editie toe.

Zowel zangeres en presentatrice Laura Tesoro als de acteurs en makers van ‘Nachtwacht’ mochten twee keer het podium op. Zo werd Tesoro verkozen tot tv-ster van het jaar en ‘Coole Chick van 2018’. ‘Nachtwacht’ was volgens de Ketnet-kijkers dan weer het beste wat er het voorbije jaar te zien was op zowel tv (Ketnet-serie van het jaar) als in de cinema (film van het jaar: ‘Nachtwacht: De poort der zielen’).







Voorts zullen ook de mensen van ‘Helden’ en van ‘Campus 12’ niet ontevreden zijn geweest. ‘Heldenland’ werd uitgeroepen tot beste Ketnet-programma, terwijl heldin Maureen Vanherberghen de Ketnet-ster van het jaar is. ‘Campus 12’ bleek dan weer de band van het jaar, en de beste actrice is Nina Rey. Zij speelt Louise Vincke in ‘Campus 12’.

‘De buurtpolitie’ valt ook in de prijzen

Net als vorig jaar won ‘De buurtpolitie’ de prijs van familieprogramma van het jaar. Niels Destadsbader kreeg de ‘Gouden K’ als muziekster van het jaar, terwijl Regi met zijn nummer ‘Ellie’ de beste song afleverde.

Op sportief vlak viel Nina Derwael in de prijzen. Haar gouden medaille op het WK gymnastiek werd verkozen tot het beste sportmoment van het jaar. En Rode Duivel Eden Hazard is voor de Ketnet-kijkers de ‘Grave Gast’ van 2018.

Er werden in totaal zeventien prijzen uitgereikt. De overige awards gingen naar YouTube-fenomeen Dylan Haegens (internetvedette), ‘Skibidi’ van Little Big (hype van het jaar), ‘Just Dance 2019’ (beste game) en ‘Friends van Heartlake City’ (Ketnet-tekenfilm van het jaar).