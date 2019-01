Kendall Jenner en Bella Hadid verhoord door rechter

Topmodellen Bella Hadid en Hailey Bieber -née Baldwin- zijn verhoord in de zaak rond het mislukte Fyre Festival op de Bahama’s. Dat staat te lezen in Billboard. Ook Kendall Jenner kan nog een oproep verwachten.

De modellen waren te zien in een video ter promotie van het festival dat in 2017 uitliep op een catastrofe. Jenner verscheen niet in de video, maar maakte reclame voor het festival via Instagram.







Het brein achter Fyre Festival, Billy McFarland, werd in juni 2017 gearresteerd wegens fraude. Hij liet investeerders onder valse voorwendselen 26 miljoen dollar (bijna 21 miljoen euro) in zijn bedrijf – Fyre Media – en het festival steken.

Gregory Messer, de curator die toeziet op het faillissement van Fyre Media, heeft een rechter nu gevraagd om een dagvaarding voor het modellenbureau dat onder anderen Hadid en Bieber vertegenwoordigt. Volgens hem betaalde McFarland ruim 1,2 miljoen dollar aan het bureau.

Jenner kreeg volgens Messer 250.000 dollar voor een post op Instagram. De curator wil in beeld krijgen wat er precies met het geld is gebeurd dat McFarland uitgaf in de maanden voorafgaand aan Fyre Festival.

Ja Rule

McFarland en zijn team, onder wie rapper Ja Rule, hadden Fyre Festival aangeprezen als een luxueus, exclusief feest en bekende sterren betaald om het festival te promoten op sociale media.

Toen de eerste bezoekers in april 2017 aankwamen op de Bahama’s, bleek het echter een grote chaos op het eiland. In plaats van te overnachten in chique bungalows stonden er tenten klaar.

Beloofde luxemaaltijden bestonden uit boterhammen met kaas. Ook was er een tekort aan water en medische zorg. Het festival moest daarom worden afgelast.

Onlangs verschenen er twee documentaires over Fyre Festival. Op Netflix ging ‘Fyre’ in première, terwijl Hulu met ‘Fyre Fraud’ kwam.