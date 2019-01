Draculamier breekt nieuw snelheidsrecord

De draculamier heeft haar naam te danken aan het feit dat het beestje soms bloed drinkt van haar eigen jongen. Maar vandaag staan ze voor een andere reden in spotlight. Uit onderzoek dat gepubliceerd werd in de Royal Society Open Science blijkt dat de draculamier de snelste beweging in het dierenrijk maakt.

Het beestje klapt haar kaken op elkaar aan maar liefst 322 km per uur. Het drukt haar kaken met immense kracht op elkaar, totdat de uiteinden over elkaar glijden. Iets gelijkaardigs gebeurt als we met onze vingeren knippen. Zo doodt ze ook haar prooien die ze vervolgens meeneemt naar haar nest en serveert aan haar larven.