Week van de Klank voor het eerst ook in Vlaanderen en Wallonië

De Week van de Klank, die de voorgaande acht edities altijd in Brussel plaatsvond, waagt zich vanaf zaterdag voor het eerst ook in Vlaanderen en Wallonië. De vele activiteiten die van 26 januari tot 10 februari over het hele land worden georganiseerd, staan dit jaar in het teken van de link tussen beeld en geluid. Doel van het festival blijft om het grote publiek op een creatieve en speelse manier bewust te maken van alle aspecten van geluid en het belang van de kwaliteit van de geluidsomgeving.

Dit jaar krijgen ook Vlaanderen en Wallonië voor het eerst de kans om dit doorheen verschillende evenementen te ontdekken. In Hasselt, Leuven, Mechelen en Zellik biedt “Wij klinken op jouw stem” muziekliefhebbers de mogelijkheid opnamestudio’s te bezoeken.

In Luik zal er een geluidsinstallatie van Gaëtan Cristino staan opgebouwd uit klanktexturen die in Luik zelf zijn opgenomen. In Antwerpen en Bergen vindt op 29 januari en 2 februari een “twee-gemeenschapsproject” plaats met elektroakoestische muziek van componist Dirk Veulemans.

Brussel wordt natuurlijk niet vergeten in de programmatie. In de Botanique wordt op 28 januari een dag gewijd aan de auditieve gezondheid. Nog in de Botanique vindt ook het traditionele “Label 90 dB Concert” plaats, ditmaal met de Brusselse band 2 Times Nothing. In het Muziekinstrumentenmuseum kan het publiek de piano viole, een uiterst zeldzaam instrument, herontdekken en in Cinematek spelen een hele week lang films waarvoor componist Walter Hus de muziek maakte.

bron: Belga