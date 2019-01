Vuelta San Juan pakt uit met sterrenformatie

Het nieuwe wielerjaar ging van start in de Tour Down Under midden januari, aan de andere kant van de wereld kan de Ronde van San Juan (2.1) morgen in Argentinië uitpakken met een nog steviger deelnemersveld. Peter Sagan, Mark Cavendish, Julian Alaphilippe, Fernando Gaviria zullen er het mooie weer maken. Uitkijken wordt het aan Belgische zijde naar het debuut bij de profs van Remco Evenepoel. De Argentijnse rittenkoers biedt met enkele sprintetappes, twee aankomsten bergop en een vlakke tijdrit voor ieder wat wils. De eindwinnaar van vorig jaar werd geschrapt wegens dopinggebruik, Oscar Sevilla kwam zo op de erelijst, en Tiesj Benoot bezette een knappe vijfde plaats in dat eindklassement.

Favorieten voor de eindzege zijn moeilijk te voorspellen. Voor heel wat renners is het hun eerste koers, maar afgaand op hun erelijst moeten ploegmaten Nairo Quintana en Richard Carapoz zeker in de gaten gehouden worden, net zoals Julian Alaphilippe, al gaf die zelf aan op trainingsstage in Calpe dat winnen geen must is in Argentinië en hij het seizoen rustig wil aanvatten. Ook met Oscar Sevilla, eindwinnaar van 2018, moet rekening gehouden worden en wie weet kan onze landgenoot Tiesj Benoot verrassen.







Van Belgische zijde zal Tiesj Benoot een belangrijke rol spelen. “Mijn seizoensdoelen beginnen pas vanaf de Omloop Het Nieuwsblad”, aldus Benoot, “maar de Ronde van San Juan ligt ideaal in de opbouw naar die periode. Ik werkte voornamelijk duurtrainingen af en dus weinig intensieve sessies die nodig zijn om die topvorm te bereiken. Het wordt dus afwachten hoe de benen reageren, maar ik heb er zeker een goed oog in.”

Bron: Belga