Verkiezingen19 – Barbara Creemers trekt federale lijst van Groen in Limburg

In Limburg is Barbara Creemers uit As de verrassende lijsttrekker voor de Kamerlijst van Groen. Eerder werd Hind Salhane als “wit konijn” nog getipt voor die plaats, maar de modellijst met Salhane werd zaterdag door de leden weggestemd. Vlaams parlementslid Johan Danen trekt zoals verwacht de Vlaamse lijst. De leden van Groen moesten zaterdag stemmen over de lijsttrekkers en strategische plaatsen voor de Vlaamse en federale verkiezingen van mei. Het pollcomité stelde voor de Vlaamse en federale lijst telkens drie namen voor – de lijsttrekker, eerste opvolger en lijstduwer – waarna de leden over de modellijsten stemden.

De Vlaamse lijst haalde het in de eerste ronde. Vlaams parlementslid Johan Danen uit Bilzen is zoals verwacht lijsttrekker, Sven Saenen uit Hechtel-Eksel is lijstduwer. De overige plaatsen van beide lijsten worden in de komende weken door het pollcomité – in overleg met de lijsttrekkers – aangevuld.

De federale lijst werd echter afgekeurd. Op die lijst stond als lijsttrekker Hind Salhane, een 26-jarige HR-manager uit Dilsen-Stokkem die eerder medewerkster was van Lode Vereeck (Open Vld). Maar de Limburgse leden stemden de lijst weg. Alle kandidaten die zich op voorhand hadden bekendgemaakt, mochten zich vervolgens voorstellen en daarna werd er ronde per ronde gestemd. Uiteindelijk won Barbara Creemers uit As het pleit, terwijl Frank Vroonen uit Alken de lijst duwt.

“De lijst haalde geen meerderheid, maar best wel wat stemmen”, reageert Johan Danen. “Er is geen man overboord, maar ik wil mijn appreciatie voor Hind uitspreken. Het is niet evident om je voor zo’n grote groep kandidaten te verdedigen en we gaan zeker nog van haar horen in de toekomst.”

Danen was wel ontstemd dat de federale modellijst werd gelekt. “Het is niet aanvaardbaar dat er vanuit verschillende bronnen werd gelekt omwille van strategische spelletjes. De leden krijgen de primeur in onze basisdemocratie, dus dat getuigt van weinig respect naar de leden toe.”

Groen gaat in Limburg voluit voor een eerste verkozene in de Kamer en een tweede zetel in het Vlaams Parlement. “Groen heeft de wind in de zeilen. Ik maak me sterk dat we een federale zetel gaan binnenhalen en we hopen op een tweede Vlaamse zetel. Dan zouden we echt Limburg groen kleuren en daar gaan we echt voor. Dat is de ambitie”, stelt Danen. “De uitdagingen in Limburg situeren zich op verschillende domeinen: verder inzetten op de energieoplossingen van de toekomst, onze schouders zetten onder mobiliteit zoals bij de Noord-Zuidverbinding, en ook op het vlak van onderwijs is er wat in te halen en ondersteunen we voluit de uitbreiding van de UHasselt.”

bron: Belga