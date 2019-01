Vannieuwenhuyse en Aerts finishen op achtste plaats in Sankt Moritz

An Vannieuwenhuyse en Sara Aerts zijn vandaag op de achtste plaats geëindigd in de Wereldbekermanche bobslee in de tweemansbob bij de vrouwen in het Zwitserse Sankt Moritz, dat is de op twee na laatste Wereldbekermanche van het seizoen. De Belgian Bullets werkten hun twee runs af in 2:17.72 en waren zo 1.61 trager dan het Amerikaanse duo Elana Meyers Taylor en Sylvia Hoffmann. De 34-jarige Meyers is de regerende vice-olympische kampioene. De Amerikaanse tandem was zes tienden van een seconde sneller dan het Duitse duo Stephanie Schneider en Ann-Christin Strack. Hun landgenotes Mariama Jamanka en Kira Lipperheide waren 76 honderdsten van een seconde trager en moesten zo vrede nemen met brons.

In de Wereldbekerstand klimmen de Belgen met 944 punten van de zevende naar de zesde plaats. Jamanka, tevens de regerende olympische kampioene, blijft aan de leiding met 1295 punten, maar ziet Schneider (1196) wel weer wat van haar achterstand afknabbelen. De volgende manche staat over twee weken in het Amerikaanse Lake Placid op het programma.







