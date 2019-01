Treinverkeer onderbroken op Brusselse noord-zuidas door rookontwikkeling

Het treinverkeer is vandaag sinds 09.45 uur onderbroken tussen Brussel-Noord en Brussel-Zuid door rookontwikkeling in een tunnelkoker ter hoogte van het station Brussel-Congres. Dat meldt Frédéric Petit van spoorwegnetbeheerder Infrabel. De rookontwikkeling ontstond in een van de drie kokers met twee sporen. In een tweede koker zijn dit weekend werkzaamheden aan de gang in het kader van de modernisering van de noord-zuidverbinding. Die werken zijn stilgelegd, en ook in de derde tunnelkoker is het treinverkeer onderbroken. De brandweer is ter plaatse en het rook- en ventilatiesysteem dat vorig jaar werd geïnstalleerd is in werking, zegt Petit.

“De brandweer moet eerst de rookontwikkeling en eventueel de brand onder controle krijgen. Daarna moeten we de schade vaststellen en dan pas weten we of er weer treinen kunnen rijden”, aldus de woordvoerder.







Treinen worden in de mate van het mogelijke omgeleid via het westelijk ringspoor, maar het spreekt voor zich dat het incident voor grote hinder zorgt voor het treinverkeer, zegt Petit nog.

Er zijn geen treinen geblokkeerd, en niemand raakte gewond.

bron: Belga