Ticketverkoop Tomorrowland: nog eens 100.000 tickets in mum van tijd uitverkocht

De internationale voorverkoop van het dancefestival Tomorrowland liep als een trein: op vijftig minuten tijd waren de 100.000 beschikbare tickets uitverkocht. Zaterdagmorgen gingen tijdens de Belgische voorverkoop al 200.000 tickets de deur uit.

Belgen die zich op voorhand geregistreerd hadden, konden zaterdag vanaf 11 uur tickets kopen voor de vijftiende editie van Tomorrowland. Volgens woordvoerster Debby Wilmsen hadden 30 procent meer Belgen zich geregistreerd, waardoor het erg druk was. Op anderhalf uur tijd waren alle beschikbare tickets weg.

Wie naast een ticket greep, kon om 17 uur nog een kans wagen. Dan ging de internationale voorverkoop van start, maar ook Belgen konden daaraan deelnemen. Die verkoop verliep een stuk vlotter, want in een mum van tijd waren alle tickets uitverkocht.

Op zaterdag 2 februari gaan de resterende tickets, ongeveer 70.000, de verkoop in, maar die zijn wel duurder.

