Proximus League – Beerschot Wilrijk kan geen afstand nemen van negen Mechelaars in promotietopper

Op de 23e speeldag in de Proximus League stonden promotiekandidaten KV Mechelen en Beerschot Wilrijk oog in oog op het Kiel. De Antwerpenaren konden niet profiteren van twee rode kaarten voor Malinwa. De brilscore was de eindstand, waardoor beide ploegen in elkaars nek blijven hijgen in de strijd om de tweede periodetitel. Beerschot Wilrijk blijft door een beter doelsaldo evenwel leider met evenveel punten (19) als KV Mechelen. De Ratten kwamen vinnig uit de startblokken met veel dreiging en balbezit, maar na tien minuten herstelden de bezoekers het evenwicht door de vierde Mechelse corner af te dwingen. Nadien namen de Mechelaars het commando over, onder impuls van een bedrijvige Nikola Storm. Doelrijpe kansen bleven uit. Na twintig minuten moest Malinwa-doelman Michael Verrips plat op een slap schot van Marius Noubissi, enkele minuten later zag de Kameroener zijn schot via een Mechels been naast doel gaan. Vlak voor rust zette Storm doelman Mike Vanhamel een eerste keer aan het werk, maar zonder gevaar. Opschudding even later toen doelman Verrips naast de bal trapte, maar verdediger German Mera kon nog net op tijd ontzetten. De eerste helft eindigde zoals die begonnen was: 0-0.

Ook na de pauze hetzelfde spelbeeld: een gesloten wedstrijd zonder veel gevaar aan beide zijden. Iets na het uur ontspinde zich de grootste kans van de wedstrijd: Noubissi speelde Tarik Tissoudali aan na een mooie combinatie, maar de Nederlander kon zijn kalmte niet bewaren. Drie minuten later moest Mechels topschutter Igor De Camargo de ban breken voor de bezoekers met een invalbeurt. Hij zag hoe ploegmaat Rob Schoofs rood kreeg na een lichte overtreding op Tissoudali in de middencirkel, waarna German Mera in het daaropvolgende brandje een slag uitdeelde en ook uitgesloten werd. Een dubbele aderlating voor Mechelen, Beerschot Wilrijk rook plots zijn kans en de match barstte open. Noubissi trapte over, Tissoudali mikte een uitstekende kans voorlangs. Ook Alexander Maes liet zich zien: hij kapte Onur Kaya uit maar geraakte niet voorbij Verrips. Het was de laatste kans van de match. Tien spannende minuten later werd de topper afgefloten bij een 0-0 eindstand.

bron: Belga