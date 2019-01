Petra Kvitova wil na verloren finale vooral positief blijven

Petra Kvitova (WTA 6) slaagde er vandaag niet in om de Australian Open te winnen. De 28-jarige Tsjechische verloor in de finale van de Japanse Naomi Osaka (WTA 4) in drie sets (7-6 (7/2), 5-7 en 6-4). “Ik kan terugblikken op een mooi toernooi”, liet Kvitova na haar nederlaag optekenen. “Het was denk ik een spannende finale en ik wil Naomi feliciteren met haar eindzege”, verklaarde Kvitova. “Zelf ben ik tevreden met mijn parcours hier. Ik speelde een mooi toernooi en verlaat Melbourne met een positief gevoel.”

Kvitova werd eind 2016 in haar huis aangevallen door een inbreker, die haar verwondde met een mes. De Tsjechische had een operatie aan de linkerhand nodig en was vijf maanden buiten strijd. Met een finaleplaats op de Australian Open toonde ze dat die blessure meer dan ooit verleden tijd is. “Ik wil iedereen bedanken die in mij is blijven geloven. Ook toen ik niet wist of ik ooit nog een racket in mijn hand zou kunnen houden. Zonder hun steun was deze prestatie misschien nooit gelukt”, besloot een zichtbaar geëmotioneerde Kvitova.







Bron: Belga