Jupiler Pro League – Zulte Waregem duwt Lokeren nog dieper in de put

Rode lantaarn Lokeren is zaterdag met 0-3 onderuitgegaan in de kelderkraker tegen Zulte Waregem op de 23e speeldag in de Jupiler Pro League. Het lijkt zo voor Lokeren wel heel erg moeilijk te worden om zich alsnog te redden. STVV won met 1-2 bij Cercle Brugge. De eerste wedstrijd van Glen De Boeck als Lokeren-coach was er meteen één van erg groot belang, gezien de zespuntenkloof met de veilige voorlaatste plaats. De Waaslanders kregen echter voorbij het halfuur een dubbele mokerslag. In de 35e minuut scoorde scherpschutter Hamdi Harbaoui de 0-1, die na lang overleg met de VAR werd goedgekeurd. Twee minuten later gaf het scorebord al 0-2 aan, met Nill De Pauw haalde opnieuw een ex-speler van Lokeren de trekker over.

Een volledig vrijstaande Harbaoui mocht in de 73e minuut zijn tweede van de avond tegen de touwen trappen, hij bezegelde zo het lot van Lokeren. De thuisploeg gaf op geen enkel moment de indruk zich nog te kunnen terugknokken in de wedstrijd.

In de stand volgt Lokeren al op negen punten van Zulte Waregem. Waasland-Beveren heeft acht punten meer. Moeskroen is voorlaatste met zes punten meer, maar speelt op dit ogenblik nog tegen leider Genk.

Na een reeks van vijf wedstrijden zonder zege heeft STVV het met 1-2 gehaald van Cercle Brugge. In Jan Breydel kwam groen-zwart na 31 minuten op voorsprong via Johanna Omolo, die het leer binnen kopte op een vrije trap. Aan de overzijde duwde Jordan Botaka de bal dan weer simpel binnen na een knappe individuele actie van Acolatse: 1-1. Iets voor halfweg de tweede helft kopte Botaka een vrije trap voor doel, Boli was attent: 1-2. Lusamba hing de bordjes meteen weer in evenwicht, maar na het bekijken van de beelden keurde ref Laforge het doelpunt af vanwege een voorafgaande overtreding.

Met 36 punten klimt STVV, nog volop in de running voor een stek in Play-off I, voorlopig naar de vijfde plaats. Cercle Brugge is elfde met 26 punten.

bron: Belga