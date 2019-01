Jupiler Pro League – Racing Genk verslikt zich in Excel Moeskroen

Racing Genk heeft zaterdag met 1-2 verloren van Excel Moeskroen op de 23e speeldag in de Jupiler Pro League. In de Luminus Arena kwam de leider iets voorbij het kwartier op achterstand. Het was wachten tot de 73e minuut voor de gelijkmaker van Sébastien Dewaest. Maar in de 90e minuuut bezorgde Taiwo Awoniyi Genk zijn tweede nederlaag van het seizoen. Genk-coach Philippe Clement moest het stellen zonder sterkhouders Berge (geblesserd) en Pozuelo (geschorst). Hij zag hoe Ruslan Malinovskiy al vrijwel meteen de bal tegen de paal krulde. Op het kwartier ging Awoniyi neer na contact met Genk-verdediger Aidoo. Ref Boterberg gaf de Moeskroen-spits een gele kaart voor een schwalbe, maar de VAR kwam tussenbeide. Na het bekijken van de beelden volgde alsnog een strafschop, die Mbaye Leye feilloos omzette. De koploper stond zowaar op achterstand tegen de staartploeg.

En daar zou pas in de 73e minuut verandering in komen. Op hoekschop trapte Dewaest de bal voorbij doelman Butez. Meteen daarna waren de rollen bijna omgedraaid, maar de paal weerhield Maehle van een doelpunt. Genk haalde alles uit de kast om alsnog een driepunter te pakken, maar de bezoekers wisten toch stand te houden. Meer nog, Awoniyi verschalkte bij een tegenprik doelman Jackers en bezorgde Moeskroen in de 90e minuut alsnog de volle buit.

Racing Genk telt in de stand negen punten voorsprong op Antwerp, dat vrijdag thuis 1-1 gelijkspeelde tegen Standard. Club Brugge kan zondag mits winst bij KV Oostende naderen tot op zeven punten van de Limburgers. Moeskroen verlaat de voorlaatste voor de twaalfde plaats met 23 punten.

bron: Belga