Jupiler Pro League – Charleroi en Waasland-Beveren delen de punten

Charleroi en Waasland-Beveren hebben zaterdagavond 2-2 (rust: 1-2) gelijkgespeeld op de 23e speeldag in de Jupiler Pro League, een resultaat waar beide teams niet veel mee opschieten. Charleroi komt met 34 punten wel gelijk met Anderlecht en AA Gent op een gedeelde vijfde plaats, maar heeft wel een wedstrijd meer op de teller. Waasland-Beveren blijft met 22 punten dan weer op de dertiende plaats hangen en is nog niet helemaal verlost van degradatiezorgen.

Na een spektakelstuk in de eerste helft mochten beide teams met een 1-2 stand gaan rusten, na twee afgekeurde doelpunten voor de thuisploeg. Victor Osimhen leek na twaalf minuten de score te openen, maar de spits van Charleroi stond buitenspel en zo ging het feestje niet door. Bij de hervatting van het spel was het aan de overkant meteen raak. Ampomah ging op wandel en knalde vervolgens op aangeven van AA Gent-huurling Franko Andrijasevic heerlijk binnen: 0-1. Amper vijf minuten later kwam het geplaagde Waasland-Beveren zowaar 0-2 voor via Floriano Vanzo, deze keer was Ampomah de aangever. Charleroi toonde daarop zijn mentale weerbaarheid en drie minuten later lukte Massimo Bruno al de aansluitingstreffer (1-2). Vlak voor de rust leken de Karolo’s langszij te komen, maar dat was buiten de VAR gerekend. Osimhen leek een knappe treffer te scoren, die uiteindelijk werd afgekeurd voor een fout op doelman Davy Roef.

In het begin van de tweede helft viel de verdiende gelijkmaker dan toch voor Charleroi. Voor Osimhen was het derde keer, goede keer want zijn treffer werd niet afgekeurd. Alles was dus te herdoen op Mambourg met nog meer dan een halfuur op de klok. Opnieuw volgde er echter een tegenslag voor Charleroi, dat een kwartier voor affluiten tien voort moest na een tweede keer geel voor Dorian Dessoleil. Ondanks de numerieke minderheid bleef Charleroi de best voetballende ploeg, scoren zat er echter niet meer in.

Competitieleider KRC Genk speelt zaterdagavond (20u30) voor eigen publiek tegen Moeskroen. Nog zaterdagavond (20u) debuteert Glen De Boeck als coach van Lokeren met de degradatietopper thuis tegen Zulte Waregem. Voor Lokeren is het, met nog acht speeldagen te gaan, stilaan alles of niets. De kloof met Essevee en Moeskroen bedraagt zes punten. Een nieuwe thuisnederlaag is dus uit den boze op Daknam. STVV trekt naar Cercle Brugge en kan mits winst opnieuw de top zes (en play-off 1) binnensluipen.

Kampioen Club Brugge kreeg vorig weekend een tik van Charleroi (0-1) en krijgt zondagnamiddag (14u30) de kans zich te herpakken in de West-Vlaamse derby in en tegen Oostende. Anderlecht begon net als Club met een nederlaag aan 2019 (1-0 in Gent) en wacht nog een stevig gevecht om in Play-off 1 te geraken. Fred Rutten krijgt zondag (18u) in zijn eerste thuismatch als coach van paars-wit Eupen voorgeschoteld. De Panda’s staan knap negende en wonnen op de vorige speeldag met 4-1 van Lokeren. De 23e speeldag wordt zondagavond (20u) afgesloten in het Guldensporenstadion, waar Kortrijk AA Gent ontvangt.

bron: Belga