In Brussel ontsnapte gevangene nog niet gevat

De gevangene die gisterennamiddag aan de politie kon ontsnappen in het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel is nog niet gevat, dat meldt het Brusselse parket. De zoektocht naar de man gaat intussen actief verder. Het gaat om Y.B., een man van 40 jaar, die veroordeeld was voor drugsfeiten en illegaal verblijf. De man was in de loop van de namiddag naar het Sint-Pietersziekenhuis overgebracht voor een medisch onderzoek en hij zette het waarschijnlijk op een lopen, toen zijn begeleiders even niet opletten. De man was nog steeds geboeid en niet gewapend, toen hij er vandoor ging.

In Mechelen deed er zich gisterennamiddag een gelijkaardig voorval voor, toen een gevangene er kon ontsnappen uit het gerechtsgebouw. Ook deze man kon nog niet gevat worden.







bron: Belga