Genomineerden voor Çavaria Awards bekendgemaakt

Çavaria, de koepel van Lesbian, Gay, Bisexual en Transgender-verenigingen (LGTB), reikt vandaag/zaterdag zijn jaarlijkse awards uit. De organisatie bekroont in drie categorieën personen en organisaties die in 2018 een positieve invloed hadden op de rechten en het welzijn van holebi’s en transgenders. Er zijn drie genomineerden voor de Çavaria Media Award:

“Voor de mannen”, een tv-programma op Canvas, waarin Xavier Taveirne praat met de eerste generatie mannen die zich in Vlaanderen durfden te outen als homo.

“Girl”, het langspeelfilmdebuut van Lukas Dhont, over de 15-jarige transgender Lara die carrière wil maken als ballerina.

“VTM NIEUWS”, naar aanleiding van hoe ze omgingen met de coming-out van journalist Bo Van Spilbeeck.

De Çavaria Campaign Award wordt uitgereikt aan opmerkelijke holebi- en transgendergerelateerde campagnes. Dit kan een schoolactie zijn, een publiek statement, een postercampagne, een fundraisingsevent, enzovoort. Campagnes die in 2018 in het oog sprongen zijn:

“#Sharethecolor”, een campagne van Brussels Staatssecretaris Bianca Debaets en equal.brussels. De campagne is gericht tegen discriminatie op basis van seksuele oriëntatie of genderidentiteit.

“Schrijf-ze-vrijdag” van Amnesty International. Op 26 oktober zetten meer dan 500 scholen zich in voor de mensenrechten. Amnesty’s schoolpakketten besteedden in 2018 aandacht aan LGBT+ activisten Evdokia Romanova uit Rusland, Sakris Kupila uit Finland en Vitalina Koval uit Oekraïne.

“#AllemaalMensen” van 11.11.11. De campagne pleit voor een menselijk migratiebeleid want we zijn allemaal mensen op weg naar beter.

De Lifetime Achievement Award werkt niet met nominaties. Hij wordt uitgereikt aan mensen die zich hun leven lang verdienstelijk hebben gemaakt voor de rechten en het welzijn van holebi’s en transgenders.

bron: Belga