Geneviève Lhermitte vraagt opnieuw vrijlating

Geneviève Lhermitte gaat bij de strafuitvoeringsrechtbank een nieuw verzoek indienen tot voorwaardelijke invrijheidsstelling. Op 7 februari valt de beslissing, meldt Sudpresse. De vrouw werd tot levenslang veroordeeld nadat ze haar vijf kinderen in 2007 doodde in Nijvel.

Ze diende in 2017 al een eerste keer een verzoek tot invrijheidsstelling in, maar dat werd geweigerd.

Lhermitte kreeg afgelopen zomer twee keer penitentiair verlof. Ze mocht haar cel in de gevangenis van Berkendael twee ochtenden, in juni en augustus, verlaten om psychologische hulp te krijgen buiten de gevangenis.

“Mijn cliënt heeft vandaag een echt project, dat overeenstemt met haar persoonlijkheid “, zegt haar advocaat, Nicolas Cohen.

bron: Belga