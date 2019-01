Facebook helpt Rode Kruis-Vlaanderen vers bloed zoeken

Facebook wil Rode Kruis-Vlaanderen helpen bij het werven van vrijwilligers en bloeddonoren. Het socialemediabedrijf organiseerde vandaag in Mechelen speciale workshops voor een 65-tal Rode Kruisvrijwilligers om hen te tonen hoe ze het Facebookplatform daarvoor kunnen gebruiken. Bloed- en plasmadonoren vinden is een belangrijke taak voor de vrijwilligers van Rode Kruis-Vlaanderen. Sociale media worden steeds belangrijker bij die voortdurende zoektocht en daarom bood Facebook zijn hulp aan.

Experts van de sociale netwerksite gaven de vrijwilligers vandaag tips and tricks over hoe ze het grootste sociale netwerk kunnen inzetten om “vers bloed” te vinden. Het Rode Kruis is trouwens de eerste non-profitorganisatie in Vlaanderen aan wie Facebook deze opleiding geeft.







“Veel bedrijven weten al hoe ze het Facebookplatform moeten inzetten om bijvoorbeeld personeel te werven, maar bij vrijwilligersorganisaties ligt dat anders. Wij willen hen helpen om ons platform functioneel te leren gebruiken voor hun noden”, zegt Linda van Aalten, communicatiemanager van Facebook Benelux.

Naast donoren zoeken, leerde Facebook de vrijwilligers van Rode Kruis-Vlaanderen ook hoe ze meer helpende handen kunnen vinden, onder andere door middel van Facebook Communities en Facebook Jobs. “De tools van Facebook kunnen ons hopelijk helpen om nog meer vrijwilligers aan te trekken, zeker met onze jaarlijkse stickeractie in het vooruitzicht”, zegt Ine Tassignon, woordvoerster van Rode Kruis-Vlaanderen.

Facebook vindt het belangrijk dat er op haar platform communities ontstaan die iets teruggeven aan de maatschappij. “En met 7 miljoen actieve Facebookgebruikers in België is er een grote pool van potentiële donoren en vrijwilligers die samen meer goed kunnen doen”, zegt Linda van Aalten.

bron: Belga