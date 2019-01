EU gaat maatregelen nemen als in komende dagen geen verkiezingen worden aangekondigd

Federica Mogherini, het hoofd van het buitenlandse beleid van de EU, heeft Venezuela vandaag opgeroepen om vrije, transparante en geloofwaardige presidentsverkiezingen te houden, om een regering te kiezen die echt de wil van zijn burgers vertegenwoordigt. Als er niet snel verkiezingen worden aangekondigd, volgen er maatregelen, zei ze in een verklaring. “Bij gebrek aan een aankondiging in de komende dagen over de organisatie van nieuwe verkiezingen met de nodige garanties, zal de EU verdere maatregelen nemen, onder meer met betrekking tot de erkenning van de leiding van het land in overeenstemming met artikel 233 van de Venezolaanse grondwet”, zei Mogherini.

Ze herhaalde dat de presidentsverkiezingen van afgelopen mei in Venezuela volgens de EU “niet vrij, eerlijk en geloofwaardig waren en geen democratische legitimiteit hadden”.







Parlementsvoorzitter Juan Guaido riep zichzelf woensdag uit tot interim-president, nadat het parlement de herverkiezing van president Nicolás Maduro onwettig had genoemd.

In haar mededeling stelde Mogherini dat het parlement als “het democratisch legitieme orgaan van Venezuela” de “volledige steun” van de EU geniet. De bevoegdheden van het parlement moeten worden hersteld en gerespecteerd, klonk het, inclusief de rechten en de veiligheid van zijn leden.

Ze bekritiseerde ook het geweld dat de autoriteiten gebruikten tijdens de volksprotesten van de afgelopen dagen, waardoor er verschillende doden en vele gewonden vielen. “De Europese Unie veroordeelt deze acties ten stelligste en betuigt haar diepe medeleven met de families van de overledenen.”

De EU staat in contact met regionale en internationale partners, en de kwestie zal ook besproken worden op de vergadering met de Europese ministers van Buitenlandse Zaken komende donderdag.

Bron: Belga