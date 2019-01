De Vriendt en Vaneeckhout trekken West-Vlaamse lijsten van Groen

Jeremie Vaneeckhout trekt als West-Vlaamse lijsttrekker voor Groen naar de Vlaamse verkiezingen, Wouter De Vriendt doet hetzelfde voor de federale verkiezingslijst. Dat hebben de leden van Groen zaterdag beslist in Roeselare. Jeremie Vaneeckhout is een enigszins verrassende naam als lijsttrekker. De 33-jarige Anzegemnaar is op dit moment ondervoorzitter van de partij en schepen in zijn thuisgemeente.

De lijsttrekker bij de vorige Vlaamse verkiezingen, Bart Caron, gaat nu de lijst duwen. Hij wil naar eigen zeggen ruimte geven aan jonge, nieuwe kandidaten. Zoals Jeremie Vaneeckhout dus.







De tweede plaats op de Vlaamse lijst gaat naar Belinda Torres-Leclerq uit Oostende, Kortrijkzaan David Wemel staat op plaats drie.

Voor de Kamerlijst kozen de leden van Groen net als vijf jaar geleden voor Wouter De Vriendt als lijsttrekker. Het Kamerlid werkte de laatste vijf jaar actief rond de thema’s buitenlandse zaken, asiel en migratie.

De Ieperse Shari Platteeuw krijgt plaats twee op de federale lijst, Balder Clarys uit Izegem staat op de derde plaats. Lijstduwer wordt Charlotte Storme uit Brugge.

bron: Belga