Dambreuk Brazilië – Zeker zeven doden, 150 vermisten

Bij de breuk van een dam van een ijzerertsmijn in Brumadinho, in de Braziliaanse staat Minas Gerais (zuidoosten), zijn minstens zeven doden gevallen. Dat meldt de lokale overheid. in een persbericht. Er zijn ook 150 vermisten. Na de dambreuk aan een ertsmijn heeft een modderlawine de gemeente Brumadinho bereikt. Video’s en foto’s in lokale media tonen een bruine moddervloed die het woongebied Vila Forteco bereikte. Mensen moesten met helikopters gered worden en proberen zich in veiligheid te brengen.

Bron: Belga