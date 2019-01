Dambreuk Brazilië – Dodentol opgetrokken naar zeker 34

Bij de breuk van een dam in het zuidoosten van Brazilië zijn zeker 34 mensen om het leven gekomen. Dat heeft de Braziliaans overheid zaterdag bekendgemaakt. Ook deze balans is voorlopig, want er zijn nog zowat 300 vermisten. De dam van een ijzerertsmijn in Brumadinho, in de Braziliaanse staat Minas Gerais, begaf het vrijdag. Er ontstond een enorme modderstroom. Reddingswerkers konden tot nu 46 mensen levend terugvinden.

De dodentol zal zeker nog oplopen. Zo werd bedolven onder de modder een bus met mijnwerkers ontdekt. Omdat de lichamen in de bus nog niet geborgen zijn, zijn ze nog niet opgenomen in het officiële aantal doden.

Het leger stuurt een duizendtal soldaten ter plaatse.

Bron: Belga