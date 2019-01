Crisis Venezuela – Venezuela wijst ultimatum van Europa om verkiezingen te organiseren van de hand

De Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Jorge Arreaza heeft de eisen vanuit het buitenland, waaronder het aankondigen van nieuwe verkiezingen, van de hand gewezen. “Geen enkele mogendheid kan het lot van ons land dicteren”, zei hij zaterdag in de VN-Veiligheidsraad tijdens een bijeenkomst over de politieke crisis in Venezuela.

“Venezuela zal niemand toestaan ons een beslissing of bevel op te leggen”, zei Arreaza. “We zullen het pad van onze democratie blijven volgen”, zei hij. Verschillende Europese landen hadden Venezuela opgeroepen om binnen de acht dagen verkiezingen te organiseren.

Berichten in de Amerikaanse media en tweets van de Amerikaanse vicepresident Mike Pence en minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo bewijzen volgens Arreaza dat Amerika achter de “staatsgreep” van opposant Juan Guaido zit. Hij toonde de leden van de Veiligheidsraad een grafiek die de toename toonde van het aantal tweets over Venezuela door de Amerikaanse regering.







Bron: Belga