Björn Rzoska en Stefaan Van Hecke trekken Oost-Vlaamse Groen-lijsten

Björn Rzoska, fractieleider voor Groen in het Vlaams Parlement, is in Oost-Vlaanderen lijsttrekker voor de Vlaamse verkiezingen en Stefaan Van Hecke, die sinds 2007 in de Kamer zetelt, is er federaal lijsttrekker. De Gentse schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw duwt de Vlaamse lijst. Dat hebben de leden van Groen vandaag beslist in het Provinciaal Administratief Centrum in Gent. Rzoska is sinds 2013 fractieleider voor Groen in het Vlaams Parlement en is ook de begrotingsspecialist van de partij.

Op de tweede plaats staat Mieke Schauvliege, niet te verwarren met Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V). “Een nieuw gezicht in de nationale politiek, maar ze haalde in Aalter meer dan 20 procent bij de gemeenteraadsverkiezingen”, zegt de partij.







Elisabeth Meuleman, de onderwijsspecialiste die al tien jaar zetelt in het Vlaams Parlement, staat op plaats drie. Op vier volgt Fourat Ben Chikha, die pas de eed aflegde als gemeenteraadslid in Gent. De Gentse eerste schepen Filip Watteeuw ondersteunt de Vlaamse lijst als lijstduwer.

Op federaal vlaak kiest Groen opnieuw voor Stefaan Van Hecke. “Van Hecke is voormalig fractieleider en wordt door vriend en vijand geprezen voor zijn parlementair werk. Deze legislatuur slaagde hij erin om vanuit de oppositie drie wetsvoorstellen gestemd te krijgen, een ongeziene prestatie”, zegt persmedewerker Pieterjan Desmet van Groen.

Op de tweede plaats komt Evita Willaert, die de voorbije legislatuur in de Kamer focuste op sociale zaken en armoedebestrijding. “Ann Vermeulen, die in oktober de lijst in Beveren trok, staat op drie. Zij werkt bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen en heeft enorm veel expertise op het vlak van asiel en migratie. Riet Gillis, de eerste Groene gedeputeerde in Oost-Vlaanderen, duwt de lijst”, zo luidt het.

