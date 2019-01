Belgen in het buitenland – De Bruyne verdeelt en heerst tegen Burnley in FA Cup

Manchester City en Burnley streden zaterdag voor een plaats in de achtste finales van de FA Cup. In Manchester stonden twee Belgen op het veld: Kevin De Bruyne bij de thuisploeg en Steven Defour bij de bezoekers. Die eerste strooide als vanouds met splijtende passes en zette op het uur eigenhandig de kroon op het werk. Het werd uiteindelijk 5-0. Leander Dendoncker verging het minder goed. Hij stond met Wolverhampton op de rand van de uitschakeling, maar de Wolves wisten in blessuretijd alsnog een replay uit de brand te slepen tegen Shrewsbury Town. Na zestien minuten schrok het Etihad Stadium een eerste keer op toen een knal van Bernardo Silva op doelman Pope stuitte. Enkele minuten later onderscheidde diezelfde Pope zich op een vlam van Danilo vanop de rand van de zestien. Toen achtte Gabriel Jesus het welletjes geweest, hij laveerde vanop de flank door de Burnley-defensie en schoot het leer in de korte hoek binnen. De eerste helft had verder bitter weinig om het lijf, met The Citizens die het roer stevig in handen hadden.

Vlak na de koffie ging Otamendi aan het knoeien in de verdediging, waardoor Matej Vydra alleen voor Ederson kwam te staan. Het schot van de Tsjech strandde in het zijnet. Zes minuten later gooide Bernardo Silva het deksel op de neus van Burnley: de Portugees mikte zijn schot op aangeven van De Bruyne op de doelman, die de bal niet kon verwerken: 2-0. Rond het uur wou ook De Bruyne zijn goaltje meepikken. Na een eerste poging trof de draaischijf raak met een gekruiste pegel vanop zo’n 20 meter, de doelman was kansloot. Tien minuten later werkte Kevin Long een voorzet van de Rode Duivel in eigen doel en stond het 4-0. Burnley, met Steven Defour die in de 77e minuut gewisseld werd, lag toen al lang in de touwen en kon amper weerwerk bieden. Diezelfde Long lag even later aan de basis van een penalty, die door Sergio Agüero omgezet werd.

Nog in de FA Cup ging Wolverhampton, met Leander Dendoncker in de basis, op bezoek bij derdeklasser Shrewsbury. The Shrews hielden uitstekend stand en hesen zich vlak na rust zelfs op voorsprong via Rangers-huurling Greg Docherty. Nadien timmerde Steve Arnold zijn doel dicht en stuitte kans na kans van de Wolves op een beresterke Shrewsbury-doelman. Twintig minuten voor tijd werd het sprookje nog mooier toen een corner voor Shrewsbury tegen de netten gekopt werd. Vier minuten later stond de derdeklasser weer met de voetjes op de grond toen Raul Jimenez de aansluitingstreffer lukte. De zestien van Shrewsbury werd voetstoots omgevormd in een versterkte burcht, die de Wolves maar niet konden ontmantelen. In de 93e minuut viel de hemel op het hoofd van al wie Shrewsbury genegen is: Matt Doherty dwong met een rake kopbal een replay af.

bron: Belga