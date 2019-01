Alle sporen van Brusselse noord-zuidverbinding weer beschikbaar na brandje

Er kunnen ook weer treinen rijden over de twee sporen in de tunnelkoker waar er deze ochtend een brandje was. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. De twee sporen werden kort voor 17.00 uur vrijgegeven, nadat de schade die door het brandje was aangericht, was hersteld.

Dat betekent dat de zes sporen van de Brusselse noord-zuidas weer beschikbaar zijn.







Mogelijk zullen de geplande werkzaamheden in één tunnelkoker (met twee sporen), die door het brandje werden uitgesteld, alsnog opgestart worden. Maar dat heeft geen gevolgen voor het treinverkeer, omdat er in het weekend minder treinen rijden.

bron: Belga