Al 10 jaar recht op bijstand, maar al 10 jaar is het geld op

Voor 1.500 Vlaamse gezinnen is het elk jaar nerveus afwachten. Krijgt hun kind met een beperking wel of niet een persoonlijk assistentiebudget (PAB)? Ze hebben in principe allemaal recht op zo’n budget – gemiddeld 38.000 euro per jaar – maar de Vlaamse overheid heeft niet voor ­iedereen geld. Dit jaar kunnen bijkomend 300 jongeren met een handicap een persoonlijke assistent inhuren. Dat wil zeggen: vier op de vijf blijven op de wachtlijst en in de kou staan. Dat staat te lezen in Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws. Zij kunnen dus niemand engageren om hen te helpen bij het wassen en aankleden, boodschappen doen en opruimen. Dus moeten hun ouders daarvoor opdraaien, en dat leidt in vele huishouden tot problemen – praktisch en financieel. Bovendien is het een oud zeer. Ouders moeten gemiddeld 4,5 jaar wachten op een assistentiebudget voor hun kind. Velen wachten al meer dan tien jaar.

Het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) kruipt in de verdediging en wijst erop dat voor dit jaar 12 miljoen euro is vrijgemaakt, waarmee dus 300 nieuwe PAB’s kunnen worden toegekend. Vorig jaar was dat maar 7,6 miljoen, goed voor 213 toekenningen. In 2016 waren er zelfs maar 21 toekenningen, met een budget van amper 700.000 euro.

bron: Belga