GAMES. ‘Rum & Bones’: Voor zeebonken en ander watergespuis

Een nieuw jaar vraagt om nieuwe hobby’s. Daarom ontdekt Metro samen met jou de wondere wereld van boardgames. Deze week is ‘Rum & Bones’ aan de beurt.

In ‘Rum & Bones’, van Cool Mini or Not, neem je de rol als kapitein van een woeste piratencrew voor je rekening. Samen met je bende zeeschuimers ben je in een meedogenloze strijd verwikkeld voor de heerschappij van de zeven zeeën. Zet je schrap voor goud, rum, zeemansliederen en muiterij. Dit spel zet gegarandeerd koers naar een fantastische avond.

Inhoud







Zodra je de doos opent, weet je dat je een echte schatkist voor je hebt liggen. Het spel bevat maar liefst 70 miniatuurmodellen, 2 schepen die het spelbord vormen, een 60-delig kaartendeck, dobbelstenen, spelregels en meer dan 50 speltokens. Meer dan genoeg om 2 tot 6 spelers een paar uur zoet te houden. De miniatuurmodellen zijn erg gedetailleerd uitgewerkt en kunnen – voor zij die zich geroepen voelen – geschilderd worden om het spel nog visueel aantrekkelijker te maken.

Spelregels

‘Rum & Bones’ is een nieuwe variant op de populaire MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) games zoals ‘DOTA’ en ‘Heroes of the Storm’. Ieder team moet zijn eigen basis verdedigen, terwijl hij die van de tegenstander tracht te vernietigen. Je kan het schip van je tegenstander kelderen door zijn mast, roer of kanonnen te saboteren.

Iedere bemanning bestaat uit vijf helden en een eindeloze stroom piraten. Die laatste stormen hersenloos in rechte lijn op je vijand af. Dit kanonnenvuur speelt een cruciale rol in het spel, maar zal je zonder orders niet aan de overwinning helpen. Als speler kies je één van de vijf helden om mee ten strijde te trekken. Iedere held heeft zijn eigen krachten die het tij kunnen doen keren, als je ze op de juiste manier weet te gebruiken. Telkens wanneer jouw held verslagen wordt, keert deze terug naar het ruim van je schip om op krachten te komen. Naast je legertje hersenloze dekknechten en je helden, heb je ook een ruim arsenaal aan speciale kaarten ter beschikking, maar pas op! Hoe meer kaarten je speelt, hoe sneller de gevreesde Kraken uit de diepte van de oceaan tevoorschijn komt.

Het strijdmechanisme wordt in acht stappen uitgelegd in de regels en op de bijgesloten kaarten. Wanneer het eerste team alle stappen doorlopen heeft, is het de beurt aan de tegenstander. Het spel eindigt zodra één van de schepen op drie plaatsen gesaboteerd is.

Om te overleven in ‘Rum & Bones’ heb je lef, tactisch inzicht en geluk nodig. Neem de controle over één van de twee bemanningen, hijs de zeilen en bereid je voor om geënterd te worden!

Ons verdict

We geven het spel over heel de lijn goede punten. Je krijgt meer dan waar voor je geld en zal het spel regelmatig en met veel plezier uit de kast halen. Het vergt misschien wel wat tijd om de regels en het mechanisme onder de knie te krijgen, maar eens je op dreef bent, ga je er zo hard in op dat de tijd voorbij vliegt.

‘Rum & Bones’ is ideaal voor meer ervaren boardgamers die van een uitdaging houden. Het spel is verkrijgbaar op www.coolminiornot.com of bij verschillende gespecialiseerde gamewinkels. Voor wie de smaak te pakken heeft, is er ondertussen ook een tweede versie (‘Rum & Bones – Second Tide’) verkrijgbaar.

Score

Box Content: 5/5

Spelmechanisme: 4/5

Artwork: 3/5

Replayability: 4/5