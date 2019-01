Deze groenten en fruit groeien eindeloos opnieuw

Tuinieren kan soms een hele klus zijn. En niet iedereen is nu eenmaal gezegend met groene vingers. Toch zijn sommige groenten en fruit zo makkelijk om te kweken, dat zelfs de grootste tuinklungel het kan. Je hebt er alleen een stukje van de plant in kwestie, aarde en water voor nodig. Simpel.

Look

Heb je wat teentjes look te veel? Geen probleem. Steek ze elk apart in een potje met aarde, met de spitse kant naar boven. Een keer per week water geven is alles wat je moet doen. Na een tijdje zullen er groene stengels verschijnen – worden die bruin, dan is het tijd om je look te oogsten. Verrassing: er is een hele nieuwe bol look gegroeid!

Prei







Gooi bij het kuisen van je prei de wortels niet weg. Laat er ook een stukje preiwit aanzitten en zet de wortels in een glas water. Vervang dat water regelmatig en binnen de kortste keren heb je een verse prei.

Ananas

Schil je ananas zoals gewoonlijk, maar gooi het bovenste stuk met de bladeren niet weg. Het is wel belangrijk dat die bladeren nog redelijk fris en groen zijn. Is dat het geval? Zet het groensel dan in een pot met water op een zonnige plaats. Kijk uit dat je op tijd nieuw water toevoegt. Na ongeveer een maand zullen de oude bladeren verdorren en daaronder komen dan nieuwe blaadjes piepen, inclusief wortel. Dat is het moment waarop je je nieuwe plant in aarde verpot. Als je lang genoeg wacht, komen er zelfs ananassen tevoorschijn!

Sla

Bewaar volgende keer eens het hart van je krop sla. Zet dat voor de helft onder water en vul aan indien nodig. Na een tweetal weken komen er nieuwe blaadjes op je sla en kan je genieten je zelfgekweekte groente.