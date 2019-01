Complimentje gekregen? Zo reageer je erop!

Complimentjes: ze zijn leuk, maar het kan soms ook tot gênante situaties leiden. Heel wat mensen weten er zich immers geen raad mee. Een ongemakkelijke grijns en een loze opmerking over waar we het kleedje gekocht hebben zijn vaak het enige wat we kunnen bedenken. Etiquette-expert Isobel Kershaw legt aan WhoWhatWear uit hoe je klassevol een complimentje aanneemt.

1. Bedankje

Het klinkt misschien logisch, maar in praktijk vergeten we vaak om iemand te bedanken voor een compliment. En eigenlijk is dat toch wel de basisregel. Dus: begin altijd met dankjewel te zeggen!

2. Houd het kort







Je hoeft echt niet eindeloos uit te weiden over het onderwerp. Je verantwoorden is niet nodig, bedanken is genoeg. Probeer te vermijden dat je jezelf ongemakkelijk voelt en daardoor steeds maar door blijft gaan over een onbenulligheid.

3. Woord en uitleg

Als je je er goed bij voelt, mag je natuurlijk wel wat meer uitleg geven. Dat is ook een manier om aan te tonen dat je het compliment waardeert. Als iemand bijvoorbeeld je hemd complimenteert, zeg dan van welke winkel het komt en of het al dan niet nog te verkrijgen is. Op die manier heeft de ander er ook wat aan.

4. Praat niet over geld

Praten over geld is nu eenmaal niet zo subtiel. Bij sommige vrienden kan je misschien wel de prijs vermelden, maar doe dat zeker niet bij iedereen. Als het een duur item was, kunnen mensen zich namelijk ongemakkelijk gaan voelen.

5. Inspiratie

Als iemand je een compliment geeft over een kledingstuk of iets anders materieel, probeer dan een inspiratie te zijn. Geef bijvoorbeeld aan dat het stuk in kwestie ecologisch vervaardigd is als dat het geval is. En durf ook suggesties te doen. Iedereen is blij met een welgemeende “dat zou jou ook fantastisch staan”!