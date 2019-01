Baby op komst? Zo blijf je duurzaam

Er zijn maar weinig dingen die je leven zo beïnvloeden als het krijgen van een baby. Plots ben je niet meer alleen voor jezelf verantwoordelijk, maar ook voor dat hulpeloze wezentje. Dat de hele dag weinig anders doet dan eten, slapen en – laten we eerlijk zijn – kakken. Gelukkig zijn er ook wat dingen die je kan doen om al die milieuvervuiling tegen te gaan.

Overdaad schaadt

Vergeet niet dat een baby maar een heel klein mensje is. Winkels laten je graag geloven dat je talloze gadgets nodig hebt, maar in praktijk kom je heel ver met weinig. Bovendien is elk kind anders en hebben ze allemaal andere voorkeuren. Het heeft dus geen zin om duizend-en-een dingen te kopen voor je baby überhaupt geboren is. Wacht even af, zorg dat je een paar basics in huis hebt en de rest komt later wel.

Tweedehands







Het is eigenlijk gek hoeveel geld je besteedt aan spullen die toch maar enkele maanden meegaan. Kleding, een wiegje, accessoires… Het voelt misschien minder leuk om tweedehandsspullen te kopen, maar waarom? Vaak zijn ze origineler en niet het zoveelste Ikea-meubel in je huis. Dus snuister gerust eens rond op tweedehandssites. Er zijn tegenwoordig ook winkels die zich specifiek op tweedehands babyspullen richten. Online kan je bijvoorbeeld terecht bij Twinkelfeetjes en Mic Mac Minuscule.

Meisje of jongen?

Het is echt niet nodig om je baby overdreven meisjes- of jongensachtig te kleden. Kiezen voor genderneutrale kleding is niet alleen hip, het is ook nog eens handig met het oog op toekomstige kindjes. Zo hoef je niet elke keer opnieuw op zoek naar ‘specifieke’ kleding. Hetzelfde geldt voor de inrichting van de babykamer en speelgoed. Hoe neutraler, hoe handiger.

Wasbare luiers

Het klinkt vies, maar als je er beter over nadenkt is het echt een hele slimme optie. Per kind bespaart het je meer dan 1.000 kilogram afval en bijna 4.000 euro! Bovendien krijgt je baby minder snel luieruitslag – eureka. In veel gemeenten en bij sommige mutualiteiten krijg je een premie als je wasbare luiers gebruikt. Er zijn tegenwoordig heel wat verschillende varianten in evenveel stofjes beschikbaar, dus lees je even in vooraleer je een keuze maakt.

Papjes

Eens je kindje vast voedsel begint te eten, is de verleiding groot om voorverpakte papjes te kopen. Maar waarom eigenlijk? Als volwassene probeer je toch ook gezond en zo weinig mogelijk uit pot te eten? Het is echt niet zo moeilijk om zelf aan de slag te gaan. En mocht je toch nog twijfelen, dan zijn er heel wat boeken die specifiek recepten voor babyvoedsel aanreiken.