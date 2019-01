Zoektocht naar Julen: nieuwe problemen opgedoken

Twaalf dagen nadat de Spaanse kleuter Julen in een diepe schacht viel in de buurt van Malaga in het zuiden van Spanje, zijn de mijnwerkers er nog steeds niet in geslaagd om tot bij de kleuter te geraken. Ze waren vrijdag tot op 2 meter gevorderd in de horizontale schacht die van een parallel geboorde verticale schacht naar de kleuter moet leiden, maar ondervonden vrijdagnamiddag opnieuw problemen. Volgens de reddingswerkers zijn ze op centimeters van hun doel opnieuw op extreem hard gesteente gestoten. Daardoor zouden twee nieuwe explosies nodig zijn.

Het kindje viel op 13 januari in het plaatsje Totalan in een schacht van amper 25 à 30 centimeter breed en 107 meter diep. Vermoed wordt dat het jongetje zich op 70 à 80 meter onder de grond bevindt.

bron: Belga