Zoekrotobot Bing opnieuw toegankelijk in China

Na een onderbreking van twee dagen hebben de Chinese internetgebruikers weer toegang tot Bing, de zoekrobot van de Amerikaanse technologiereus Microsoft. Het is nog onduidelijk wat geleid heeft tot de ontoegankelijkheid van de robot. Volgens Microsoft-voorzitter Brad Smith is het niet de eerste keer dat dit gebeurt, zo berichtte de Amerikaanse zender Fox op het Wereld Economisch Forum in Davos. “Er zijn momenten dat er meningsverschillen bestaan”, aldus Smith. “Er zijn momenten, waarop er moeilijke onderhandelingen zijn met de Chinese regering.” Het bedrijf tracht nog uit te zoeken waarom Bing ontoegankelijk was.

China blokkeert alle diensten van Google, omdat het bedrijf zich niet wil schikken naar de censuurvoorschriften, en populaire sociale media zoals Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram of YouTube. De Chinese internetregulator reageerde donderdag niet op de vraag of Bing aan die lijst is toegevoegd, of technische problemen ondervindt. De andere voornaamste buitenlandse zoekrobots (Google en Yahoo) zijn al geblokkeerd in het land, waardoor Bing er de meest gebruikte is.







Bron: Belga