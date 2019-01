VN-rapporteur onderzoekt moord op Saoedische journalist Khashoggi

VN-rapporteur Agnes Callamard gaat de zaak rond de Saoedische journalist Jamal Khashoggi onderzoeken, die op 2 oktober in het Saoedische consulaat in het Turkse Istanboel werd vermoord. Dat hebben de Verenigde Naties laten weten. Callamard, speciaal rapporteur van de VN voor buitengerechtelijke, standrechtelijke of willekeurige executies, is onafhankelijk en heeft zelf die beslissing genomen, aldus een woordvoerder, die benadrukt dat het niet gaat om een VN-onderzoek. De rapporteur zal volgende week naar Turkije afreizen. Ze zal onder andere rapporten opstellen voor de VN-commissie voor Mensenrechten. Vorige week zei VN-secretaris-generaal Antonio Guterres nog dat hij zelf niet de bevoegdheid heeft om een onderzoek te bevelen naar de dood van Khashoggi en dat geen enkel land een officieel verzoek in die zin heeft ingediend.

Saoedi-Arabië houdt vol dat de dood van de journalist, die regelmatig scherpe kritiek uitte op de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, een clandestiene operatie was die zonder medeweten van de kroonprins werd uitgevoerd. Het land heeft inmiddels al elf verdachten voor het gerecht gebracht. De internationale gemeenschap twijfelt echter aan de geloofwaardigheid van het onderzoek van Riyad.







bron: Belga