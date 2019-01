Titelduel tussen Wout van Aert en Toon Aerts in Hoogerheide

In het Nederlandse Hoogerheide wordt zondag de laatste manche van de Wereldbeker veldrijden afgewerkt. Wout van Aert leidt na zijn zege in Pontchâteau, maar telt slechts drie punten voorsprong op Toon Aerts. Ook Mathieu van der Poel is opnieuw van de partij na zijn stage in Spanje, maar de Nederlander speelt geen rol van betekenis in dat klassement. Mathieu van der Poel reed in Otegem, daags na het Nederlands kampioenschap, zijn laatste wedstrijd in het veld vooraleer hij op stage vertrok naar Bénicassim. De veelwinnaar verkoos een langer verblijf in Spanje om zich voor te bereiden op het WK in Denemarken boven de voorlaatste manche in de Wereldbeker in Frankrijk. In zijn laatste wedstrijd snelde hij naar de zege in Otegem, ook zondag is hij de grote favoriet.

Belangrijker is de strijd om het eindklassement in de Wereldbeker. Wout van Aert telt daarin drie punten meer dan Toon Aerts. De winnaar van de wedstrijd krijgt 80 punten, de tweede 70, de derde 65. Kortom, Van Aert moet voor Aerts eindigen, wil hij het eindklassement pakken. Wil de Belgische kampioen naar huis met die witte trui, dan moet ook hij beter doen dan de drievoudige wereldkampioen.







Wint Van Aert de Wereldbeker, dan mag België slechts met zeven renners naar het WK in Bogense omdat Van Aert wereldkampioen is en dan ook eindwinnaar. Is de trui voor Toon Aerts, dan mogen er acht Belgen naar Denemarken en komt Tim Merlier bij de selectie.

Bron: Belga