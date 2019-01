Soros haalt zwaar uit naar China

George Soros, de bekende Amerikaans-Hongaarse miljardair en filantroop, heeft donderdag in de marge van het World Economic Forum in Davos zwaar uitgehaald naar China. Soros noemde Chinees president Xi Jinping “de gevaarlijkste vijand van de democratische samenleving”. En ook de pogingen van China om de maatschappij te controleren met digitale technologie is volgens Soros “een dodelijk gevaar voor de vrije wereld”. China maakt zoals bekend gebruik van gezichtsherkenning en van ‘big data’ om zijn inwoners in de gaten te houden, op straat maar ook op sociale media. Hierdoor ontstaat een sociaalkredietsysteem, waarbij burgers afgestraft worden als ze te vaak uit de pas lopen. Dat systeem is nog niet volledig operationeel, maar Soros waarschuwt dat het duidelijk is “dat het belang van het individu ondergeschikt wordt aan de belangen van de eenpartijstaat”.

“China is niet het enige totalitaire regime op aarde, maar het is ontegensprekelijk wel het machtigste, sterkste en meest ontwikkelde inzake artificiële intelligentie”. “Voor open samenlevingen creëert dit een dodelijke bedreiging”.

bron: Belga