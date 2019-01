Shutdown verstoort vliegverkeer op New Yorkse luchthaven LaGuardia

De “shutdown” van de Amerikaanse overheidsdiensten heeft het vliegverkeer rond New York in de war gestuurd. Door een tekort aan luchtverkeersleiders waren er vooral op de New Yorkse luchthaven LaGuardia vertragingen. Volgens het Amerikaanse luchtvaartagentschap (FAA) was er een “lichte toename” van het aantal ziekmeldingen in twee controlecentra. Die zijn het gevolg van de “shutdown”, waardoor de federale ambtenaren al meer dan een maand niet betaald zijn.

Op LaGuardia, de kleinste luchthaven rond New York, zou een vijfde van de vertrekkende en aankomende vluchten vertraagd zijn. Ook in de staten New Jersey en Philidalphia is er sprake van vertragingen.







De meeste werknemers in de Verenigde Staten kunnen elk jaar een aantal dagen ziektedagen opnemen zonder doktersbriefje.

Bron: Belga