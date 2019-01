Rally van Monte Carlo – Thierry Neuville had bewogen dag

Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe) staan na een bewogen wedstrijddag op de tweede plaats in de Rally van Monte-Carlo, op een zucht van leider Sébastien Ogier (Citroën C3). Na een uitstekende voormiddag nam Neuville de leiding over van de Estlander Ott Tänak (Toyota Yaris). De Belg sneed vervolgens iets te enthousiast de eerste namiddagrit, aan maar kwam al bij al nog goed weg. Neuville’s vertrouwen was niet aangetast. De Belg vocht terug en hield alle kansen gaaf op een uitstekend resultaat in de Monte-Carlo. “Dit was me het dagje wel”, krabde Neuville zich in de haren. “We hadden een goede voormiddag. Dankzij een goede bandenkeuze slaagden we erin om tijd terug te pakken en kwamen we vervolgens aan de leiding. Alles verliep prima: ik was tevreden over mijn rijstijl, de nota’s waren in orde en ik had veel vertrouwen in de wagen. Zoals verwacht was de bandenkeuze de hele dag de bepalende factor. De start van de namiddag verliep niet volgens plan. Toen we te snel een bocht wilden aansnijden, kozen we voor een vluchtweg rechtdoor. We verloren daar zo’n 19 seconden. Als dat niet gebeurd was, hadden we de leiding niet verloren. We bleven aanvallen en sloten de dag af met ritwinst en verkleinden op die manier de kloof met Ogier. Het minste wat je kan zeggen is dat het spannend is. Ik wil mijn verkenners bedanken. Dankzij hun uitstekende werk heb ik met vertrouwen kunnen aanvallen. En er is nog ruimte voor verbetering.”

bron: Belga