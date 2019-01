Rally van Monte Carlo – Guillaume de Mevius op het podium in WRC2

Guillaume de Mevius en Martijn Wydaeghe (Citroën C3 WRC) staan na afloop van de tweede wedstrijddag in de Monte-Carlo op een knappe dertiende plaats, derde in de WRC2. Op een lekke band na, beleefde het duo vrijdag een goede dag. “Al bij al ben ik tevreden over de tweede wedstrijddag, al had het nog beter gekund als ik niet was lek gereden”, zegt De Mevius. “Het gebeurde in de tweede rit van de dag. We begrijpen niet goed hoe. We zijn niet uit de sporen van de WRC’s gegaan en toch rijden we lek. Het is een onbegrijpelijk. We verliezen daar zo’n anderhalve minuut op de snelste WRC2. Deze namiddag maakten we een voorzichtige bandenkeuze. De eerste en de laatste rit leverde dat telkens een goede tijd op. We staan dertiende algemeen en derde in de WRC2, op zeven seconden van de tweede. De balans is positief, al had die zonder die lekke band nog beter kunnen zijn. Maar zulke dingen horen nu eenmaal bij de sport. Zaterdag wacht ons een moeilijke dag met veel hoogtemeters, waardoor we zeker met sneeuw en ijzel geconfronteerd zullen worden.”

.







bron: Belga