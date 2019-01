Rally van Monte Carlo – Grégoire Munster zet leerproces voort

Grégoire Munster en Louis Louka (Skoda Fabia R5) staan halfweg de Monte-Carlo op de 18e plaats algemeen. De 20-jarige Munster is, een slipper van vrijdag buiten beschouwing gelaten, tevreden over zijn WK debuut. “Deze rally valt reuze mee. We zijn hier om ervaring op te doen en voorlopig lukt dat prima,” zegt Munster. “Alleen heb ik vandaag een foutje gemaakt en dan betaal je uiteraard leergeld. Maar al bij al viel het nog mee. In de zesde rit was veertig procent droog. De rest van de rit lag de weg er glad en besneeuwd bij. Sinds donderdag rijden we soms met een mix van spijkerbanden en soft banden, die we kruislings monteren. Met zo’n combinatie leren rijden is al een ervaring op zich, maar rit per rit gaat het beter. Tot zo’n 500 meter van de finish van de zesde rit ging alles uitstekend. Vervolgens liet ik me vangen in een remzone, verloor ik de achterkant van de wagen en gleed die tergend traag op een talud. Ik kon niet meer voor of achteruit. De enthousiaste supporters hebben ervoor gezorgd dat we verder konden rijden, wel met een tijdverlies van zowat anderhalve minuut.”

“We kijken naar de tijden van de andere rijders. Niet om proberen even snel te gaan, maar om te begrijpen welk tempo ze proberen aan te houden en hoe ze dat doen. Ook dat is een manier om ervaring op te doen. Halfweg mijn eerste WK-rally ben ik heel tevreden.”

.







bron: Belga