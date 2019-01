Op de negende speeldag van de tweede periode in divisie 1B is Tubeke vrijdagavond met 0-1 gaan winnen op het veld van Roeselare. Aaron Nemane scoorde in de 79e minuut het enige doelpunt van de partij. Met 14 punten is Tubeke derde in de periodestand, na Beerschot-Wilrijk en KV Mechelen (18 punten), die zaterdag hun topper uitvechten. In de algemene stand wipt Tubeke over Roeselare naar de zesde plaats.

bron: Belga