Ontploffingen in Chinees winkelcentrum “kwaad opzet”, volgens politie

De ontploffingen in een Chinees winkelcentrum waarbij één dode en één gewonde vielen, zijn het werk van criminelen. Dat heeft de Chinese politie gezegd. In de ondergrondse parking van het Wanda Plaza winkelcentrum in de noordoostelijke stad Changchun ontplofte een voertuig en brak er brand uit. Enkele minuten later deed er zich ook een explosie voor op de 30ste verdieping van het gebouw, aldus de autoriteiten. Verder onderzoek moet meer duidelijkheid verschaffen omtrent de oorzaak van en de verantwoordelijken voor de ontploffingen.

Bron: Belga