Ondanks de twijfels heeft België felicitaties gestuurd naar Tshisekedi

Ondanks de twijfels over het correcte verloop van de verkiezingen heeft ons land gelukwensen gestuurd naar de nieuwe Congolese president Félix Tshisekedi. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders gezegd bij zijn aankomst in New York, waar hij een ministeriële bijeenkomst van de VN-veiligheidsraad bijwoont. “We hebben de nieuwe president felicitaties gestuurd. We hebben zeker veel twijfels over het verkiezingsproces, maar het belangrijkste nu is om te zien of het beleid gaat veranderen”, zegt Reynders. Hij wijst erop dat de president beloofd heeft om alle politieke gevangenen vrij te laten.

“We zullen de komende weken en maanden zien of de manier waarop het land geleid wordt voor de bevolking in de gunstige zin wijzigt. Congo is een zeer rijk land wat grondstoffen betreft, maar heel veel mensen leven er in armoede”, zegt Reynders.







De Belgische minister van Buitenlandse Zaken benadrukt dat het belangrijk is dat Congo opnieuw goede relaties aanknoopt met de Europese Unie. Net voor de verkiezingen werd Bart Ouvry, de Belgische diplomaat die EU-ambassadeur is in Congo, het land uitgezet.

bron: Belga