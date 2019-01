Olympisch marathonkampioene Sumgong krijgt na obstructie dopingonderzoek 8 jaar schorsing

De Keniaanse Jemima Sumgong, die in 2016 in Rio olympisch goud won op de marathon, heeft een schorsing van acht jaar gekregen omdat ze het onderzoek naar een positieve epo-test belemmerde. Dat heeft de Athletics Integrity Unit (AIU) vandaag laten weten. De 34-jarige Sumgong liet zich vijf maanden na haar olympische zege buiten competitie betrappen op het gebruik van epo. De Keniaanse kreeg hiervoor een schorsing van vier jaar, maar de AIU, de disciplinaire commissie van wereldatletiekbond IAAF, verzwaart die sanctie nu tot acht jaar. Sumgong zou tijdens het onderzoek naar haar dopinggebruik gelogen hebben en valse documenten aangevoerd hebben in haar verdediging. De loopster kan wel nog in beroep gaan bij het Internationaal Sporttribunaal TAS.

Sumgong werd in 2012 al betrapt op het verboden middel prednisolon. Ze kreeg hiervoor twee jaar schorsing, die nadien in beroep teruggebracht werd tot een jaar.







Bron: Belga