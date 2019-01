Nieuwe kabeldiefstal op hogesnelheidslijn tussen Brussel en Luik

In de nacht van donderdag op vrijdag heeft er opnieuw een kabeldiefstal plaatsgevonden op de hogesnelheidslijn tussen Brussel en Luik (lijn 2), zei Infrabelwoordvoerder Arnaud Reyman vrijdag om iets voor 6 uur. De ICE- en Thalys-hogesnelheidstreinen worden omgeleid via lijn 36, die wordt gebruikt door de normale NMBS-treinen.

Momenteel is het nog niet duidelijk wanneer de herstellingen op de lijn afgerond zullen zijn, voegde Reyman toe.

In Charleroi en Bergen gebeurden donderdag ook enkele kabeldiefstallen. Infrabel stelt vast dat na enkele rustige weken, het fenomeen van de kabeldiefstallen weer terug lijkt te zijn.

bron: Belga